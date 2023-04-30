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Ani beşik ölümünde ilk bir yıla dikkat

Ani beşik ölümü bebekler için ilk bir yılda ciddi bir risk oluşturuyor. Geleneksel bilgilerle çocuk büyütülen toplumlarda ani beşik ölümü görülme sıklığının daha fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bebeğin tütün dumanına maruz kalması, yan ya da yüz üstü yatırılması, sıkı kundaklanması, oda sıcaklığının yüksek olması, beşiğine ağır yorgan, yastık ya da peluş oyuncaklar bırakılması bebek için çok ciddi risk faktörleridir" dedi. Dr. Seçkin yeni doğan döneminde ilk altı ay bebeğin anne babayla aynı odada yatmasının ani beşik ölümü riskini azalttığını da belirtti.

Ani beşik ölümünde ilk bir yıla dikkat

Halk arasında ani beşik ölümü olarak bilinen Ani Bebek Ölümü Sendromu geleneksel yöntemlerle çocuk büyütülen toplumlarda daha sık görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin ani beşik ölümüne neden olan risk faktörlerini ve alınması gereken önlemleri Habertürk'e anlattı.

İLK BİR YIL TEHLİKELİ
Ani beşik ölümünde ilk bir yılın riskli olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Yeni doğan döneminde özellikle ilk 6 ay hatta bir yıl ani beşik ölümü riski yüksek oluyor. Geleneksel toplumlarda bu oran çok daha yüksek çünkü bazı bilgiler var ki, hayati sonuçlar doğursa da uyarılarımıza rağmen kuşaktan kuşağa aktarılıyor" dedi. Bu geleneksel uygulamaların başında bebeği sıkı kundaklamanın geldiğini söyleyen Dr. Seçkin "Bebeğin tütün dumanına maruz kalması, yan ya da yüz üstü yatırılması, sıkı kundaklanması, oda sıcaklığının yüksek olması, beşiğine ağır yorgan, yastık ya da peluş oyuncaklar bırakılması bebek için çok ciddi risk faktörleridir" şeklinde konuştu.

"GECELERİ MUTLAKA SIRT ÜSTÜ YATIRIN"
Bebeklerin yan ya da yüz üstü yatırılmasının en önemli gerekçesinin baş ile ilgili şekil bozuklukları olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Bebeklerin başının şekli yatırma pozisyonu ile ilgili değil, bu şekil bozukluklarının çok büyük bir kısmı daha anne karnındayken gelişiyor. Tüm bebekler ebeveynlerin gözetimi altında olmadığı gece saatlerinde mutlaka sırt üstü yatırılmalı. Yan ya da karın üstü pozisyonların hiçbiri bebek için güvenli değil" dedi. Yeni doğan döneminde ilk altı ay bebeğin anne babayla aynı odada yatmasının ani beşik ölümü riskini azalttığını belirten Dr. Seçkin "Fakat anne babanın ortasında aynı yatakta değil ayrı bir beşik ya da anne yanı yatağında yatmalı. Ayrıca oda ısısı en fazla 20-21 derece olmalı" şeklinde konuştu.

EMZİK HAYAT KURTARIYOR
Bebeğin çarşafının düz, katlanmamış ve tam beşiğine uygun büyüklükte olması gerektiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Yorgan yerine uyku tulumu tercih edilmelidir. Uyku tulumu tercih etmeyen aileler de bebek yüzünü örttüğünde hava alabileceği, yani delikli ya da gözenekli battaniye gibi örtüleri seçmelidirler" dedi. Gece bebekleri emzikle yatırmanın ani beşik ölümlerinde koruyucu olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Emzik solunum yolunu açık tuttuğu ve bebeğin derin uyuyarak uyku apnesine girmesine engel olduğu için ani beşik ölümünü yüzde 33 oranında azaltıyor" ifadelerini kullandı.

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