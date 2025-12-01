'Anıl Şallıel ve Arkadaşları' AKM'de

Mayıs ayı sonuna kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek “Anıl Şallıel ve Arkadaşları” konser serisi, 13 Aralık akşamında Aydilge ve Mlisa’yı aynı sahnede bir araya getirecek. Şallıel’in sahne dinamizmiyle Aydilge ve Mlisa’nın kendine özgü yorumlarının birleştiği bu özel gecede, modern dokunuşlarla yenilenmiş seçkiler tempoyu baştan sona canlı tutacak. Dinleyiciler, duygusal iniş çıkışlarla derinleşen performansa eşlik ederken ritmin akışına kendilerini kolayca kaptıracak.

Anıl Şallıel

AKM’de, “Anıl Şallıel ve Arkadaşları”nın müziğin renkli tonlarını bir araya getireceği konserin bilet satışları iTicket üzerinden devam ediyor. Yapımcılığını Özge Şenocak ve Çiçek Çakır’ın üstlendiği konser serisi, mayıs ayı sonuna kadar AKM’de dinleyicilerle buluşmaya devam edecek...