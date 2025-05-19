Ankara 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 2025 programı araştırılmaya başlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıldönümü ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanacak. Gençler başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. Milli bayram için başkentte düzenlenecek etkinlikler belli oldu. Peki, Ankara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, kimin konseri var? İşte, ücretsiz Ankara 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi...