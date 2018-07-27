Ankara'da Cuma namazı saatine göre hazırlıklar tamamlanacak. Geçen hafta Ankara'da saat 13.01'de okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara için belirlediği haftalık ezan vakitleri ve Cuma namazı saati haberimizde.

ANKARA CUMA SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanılığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre, bugün Ankara'da saat 13.01'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Ankara'ın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Temmuz 2018 Cuma 03:51 05:35 13:01 16:54 20:15 21:52 28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:53 05:36 13:01 16:54 20:14 21:50 29 Temmuz 2018 Pazar 03:54 05:37 13:01 16:54 20:13 21:49 30 Temmuz 2018 Pazartesi 03:55 05:38 13:01 16:53 20:12 21:48 31 Temmuz 2018 Salı 03:57 05:39 13:01 16:53 20:11 21:46 01 Ağustos 2018 Çarşamba 03:58 05:40 13:01 16:53 20:10 21:45 02 Ağustos 2018 Perşembe 04:00 05:41 13:01 16:52 20:09 21:43

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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