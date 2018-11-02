Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da saat 12.39'da okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 12.38'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 02 Kasım 2018 Cuma 05:47 07:11 12:38 15:27 17:53 19:13 03 Kasım 2018 Cumartesi 05:48 07:12 12:38 15:26 17:52 19:12 04 Kasım 2018 Pazar 05:49 07:13 12:38 15:25 17:51 19:11 05 Kasım 2018 Pazartesi 05:50 07:15 12:38 15:24 17:50 19:10 06 Kasım 2018 Salı 05:51 07:16 12:38 15:23 17:49 19:09 07 Kasım 2018 Çarşamba 05:52 07:17 12:38 15:22 17:48 19:08 08 Kasım 2018 Perşembe 05:53 07:18 12:38 15:21 17:47 19:07

GÜNÜN AYETİ

Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? (Nûr, 24/10)

GÜNÜN HADİSİ

Başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa: ‘Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür’ desin. (Al-Bukhari, “Merdâ”, 19; “De’avât”, 30; Muslim, “Zikir”, 10, 13)

GÜNÜN DUASI

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fatiha, 1/5-7)

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