        Haberler Gündem Güncel Ankara'da 9 ilçede su kesintisi | Son dakika haberleri

        Ankara'da 9 ilçede su kesintisi

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:20
        ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklığın su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

        Açıklamaya göre, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Polatlı, Sincan, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Kalecik ilçelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek.

        Su kesintileri, Kahramankazan'da akşam saatlerinde sona erecek, Keçiören ve Çankaya'da ise 23.55'e kadar sürecek.

        Pursaklar ve Yenimahalle'de yarın gece 02.00'ye, Mamak'ta 07.00'ye, Sincan'da ise 12.00'ye kadar bazı mahallelere su verilemeyecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

