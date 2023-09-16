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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da bir kişi eski eşini bıçakladı, erkek arkadaşını öldürdü

        Ankara'da bir kişi eski eşini bıçakladı, erkek arkadaşını öldürdü

        Ankara'da bir şüpheli, tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı, eski eşinin erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 04:06 Güncelleme: 16.09.2023 - 04:06
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        Eski eşini bıçakladı, erkek arkadaşını öldürdü
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde Serkan Özbaş, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp, erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Kuzey Ankara Konutları 64/N blokun önünde meydana geldi. Serkan Özbaş, boşandığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alan eski eşi Banu Satılmış'ın evine gitti. Özbaş, iddiaya göre, evde Banu Satılmış'ın sevgilisi Emre Helvacı'yı görünce aralarında tartışma çıktı.

        ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI, ERKEK ARKADAŞINI VURDU

        Büyüyen tartışma sokakta devam ederken, Özbaş, belindeki tabancayı Helvacı'ya doğrulttu. Özbaş, araya girmeye çalışan Satılmış'ı üzerinde bulunan bıçakla yaraladıktan sonra Helvacı'ya da tabancayla ateş etti. Helvacı vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, Özbaş ise olay yerinden kaçtı.

        DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Helvacı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Banu Satılmış ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Öte yandan, Serkan Özbaş hakkında en son 3 Mayıs 2023 tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan Özbaş'ın yakalanmasına ilişkin çalışma yoğunlaştırıldı.

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