Ankara'da çocuk koruma evleri tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çocuk koruma evinde tecavüz iddiası tartışması yaşandı. Çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni" dedi.

Çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda gündem dışı söz alan AK Partili belediye meclis üyesi Murat Köse, 11 çocuk koruma evinden 10’unun kapatıldığını, koruma altındaki 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söyledi.

YAVAŞ: TECAVÜZ VAKASI VAR

Köse'nin iddialarının ardından konuşan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna" dedi.

Daha sonra Köse, Yavaş’ın çocuk koruma evleri ile ilgili sözleri nedeniyle kendisine cevap hakkı doğduğunu ifade ederek söz istedi. Başkan Yavaş’ın “Çocukları istismar ediyorsunuz.” diyerek Köse’ye ikinci kez söz vermemesi üzerine AKP Grubu toplantıyı terk etti.

GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

Tartışmaya katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise tecavüz iddialarının doğru olmadığını, çocuk evlerinin yasaya uygun olduğunu belirterek kanunun belediyelere çocuk konuk evini açmayı zorunlu tuttuğunu söyledi.

Gökçek şunları söyledi:

"Hemen belediyedeki eskiden beraber çalıştığımız birçok personelimi aradım… Kaç kişiden teyit ettim… Ortada tecavüz diye bir olay yok… Bir çocukla personelimiz arasında geçen bir olay kesinlikle yok… Bakın Yavaş'ın tecavüz dediği olaya çocuk evlerinde kalan, 18 yaşında bir çocuğumuz, lisede okuyor ve orda bir kıza aşık oluyor. Kız 16 yaşında. Bir süre beraber arkadaşlık yapıyorlar(şu anda yüzbinlerle genç gibi gençlik aşkı). Çocuk kız kavga ediyor ve ayrılıyor. Kız genci babasına, oda karakola şikayet ediyor. Gerekli kontroller yapılıyor ve tecavüz diye bir olayın olmadığı anlaşılıyor. Çocuk bir süre gözaltında kalıyor ve mahkemeden beraat ediyor. Olay eylül 2018'de geçiyor. Özellikle vurguluyorum ki bazı belediyeciler, benim dönemime pislik atmasınlar. Olay çocuk evlerinde olmamış, iki gencin arasında geçen gençlik aşkını tecavüz diye kamuoyuna teşhir etmek ve de çocuk evlerinde kalan çocuk ve personeli töhmet altında bırakmak bir nevi cinayettir. Yarın evlenmek istediklerinde Yavaş'ın iftirası karşılarına çıkarsa ne olacak?"