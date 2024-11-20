Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandı! Ankara'da, istediği zam talebine karşı çıkan kiracılarını darp ederek hastanelik olmalarına neden olan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibinin 4 bin 200 TL olan kirayı, 20 bin TL'ye çıkarmak istediği öğrenildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.11.2024 - 09:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:30 facebook

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