Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandı!
Ankara'da, istediği zam talebine karşı çıkan kiracılarını darp ederek hastanelik olmalarına neden olan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibinin 4 bin 200 TL olan kirayı, 20 bin TL'ye çıkarmak istediği öğrenildi
Ankara’da, A.T. isimli ev sahibi, 4 bin 200 lira kira ödeyen kiracılarından yasal zammın üzerinde artış yaparak 20 bin lira istedi. Talebi olumsuz karşılanan A.T. ile kiracısı Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal arasında tartışma çıktı.
İSTANBUL'DAN ANKARA'YA GİTTİ
İHA'daki habere göre durum üzerine İstanbul’dan Ankara’ya gelen A.T., önünü kestiği Seçil Kaysal ile babası Himmet Kaysal’a demir sopayla saldırarak yaraladı.
BABA İLE KIZI HASTANELİK OLDU
Hastanelik olan baba ile kızı tedavilerinin ardından taburcu olurken, gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.