ASKİ CTP ARIZALARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.

ASKİ, defalarca arızalanan CTP hatların, çelik hatlar ile değiştirilmesi için imalata başlandığını ve çalışmanın yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtti.