Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ankara'da dönüşümlü su kesintileri başlıyor! ASKİ açıklamasına göre Ankara'da su kesintileri ne zamana kadar sürecek?

        Ankara'da dönüşümlü su kesintileri başlıyor! Ankara'da su kesintileri ne zamana kadar sürecek?

        Türkiye kurak yaz döneminin etkilerini yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da da düşük baraj seviyesinden dolayı dönüşümlü su kesintilerinin başlayacağı belirtildi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintilerin Ankara'nın genelinde yapılacağını açıkladı. Peki, Ankara'da dönüşümlü su kesintileri ne zamana kadar sürecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’de etkisini sürdüren kurak yaz şartları, Ankara’da da baraj doluluk oranlarını kritik seviyelere indirdi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, su arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle kent genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanacağını açıkladı. Peki, Ankara'da dönüşümlü su kesintileri ne zamana kadar sürecek?

        2

        ANKARA'DA DÖNÜŞÜMLU SU KESİNTİLERİ YAPILACAK!

        ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi kritik noktaya geldiği için 6 Ekim 2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü su kesintileri yaşanacak. Ankara barajlarında doluluk oranı 30 Eylül Salı itibarıyla yüzde 16,22 olarak kayıtlara geçti.

        3

        ASKİ CTP ARIZALARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

        ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

        Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.

        ASKİ, defalarca arızalanan CTP hatların, çelik hatlar ile değiştirilmesi için imalata başlandığını ve çalışmanın yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtti.

        4

        ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

        ASKİ, şehir genelinde meydana gelen bakımlı çalışma veya arızaları anlık olarak paylaşıyor. Aşağıdaki linkten su kesintisi sorgulaması yapabilirsiniz.

        ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo