Ankara'da durdurulan araçta eroin ele geçirildi

Ankara'da durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi
Ankara'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi
Giriş: 30.08.2023 - 11:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:19
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı sonrası harekete geçti.
Tespit edilen otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Ankara-Ayaş yolu Yenikent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü M.G. gözaltına alındı.