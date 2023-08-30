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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da durdurulan araçta eroin ele geçirildi

        Ankara'da durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi

        Ankara'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:19
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        Ankara'da durdurulan araçta eroin ele geçirildi
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        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı sonrası harekete geçti.

        Tespit edilen otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Ankara-Ayaş yolu Yenikent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi.

        Sürücü M.G. gözaltına alındı.

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