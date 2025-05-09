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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın, balkondan atladı | Son dakika haberleri

        Ankara'da eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın, balkondan atladı

        Ankara Mamak'ta evine gelen eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu gören kadın, balkondan atlayarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 01:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 01:55
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        Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın, balkondan atladı
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        Ankara'nın Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde eski nişanlısının evine gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadın, iddiaya göre eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu görünce balkondan atladı.

        METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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