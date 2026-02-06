Ankara'da ev yangını: 1 ölü

Yangın saat 17.30 sıralarında Nallıhan’a bağlı Beycik Köyü'nde 3 katlı bir evin en üst katında çıktı.

H.M'ye (56) ait evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede daireye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'nın haberine göre; ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yanan dairede yaptığı incelemede mahsur kaldığı belirlenen H.M'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.