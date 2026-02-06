Habertürk
Habertürk
        Ankara'da ev yangını: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Ankara'da ev yangını: 1 ölü

        Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik Köyü'nde 3 katlı bir evin en üst katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülürdü. Ekipler, yangın sırasında evde mahsur kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 06:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 06:37
        Ankara'da ev yangını: 1 ölü
        Yangın saat 17.30 sıralarında Nallıhan’a bağlı Beycik Köyü'nde 3 katlı bir evin en üst katında çıktı.

        H.M'ye (56) ait evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede daireye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yanan dairede yaptığı incelemede mahsur kaldığı belirlenen H.M'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Evde zorla tutulan kadın kurtarıldı

        (DHA) Erzurum'da aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu ileri süren B.K. , polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

