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        ABB, "Kadın Emeği Pazarı"nı Başkentlilerle buluşturdu

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlediği "Kadın Emeği Pazarı" ile kadınların el emeği ürünlerini Başkentlilerle buluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:15 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:15
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        Ankara'da "Kadın Emeği Pazarı" açıldı
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kadın emeğini görünür kılmak ve desteklemek amacıyla "Kadın Emeği Pazarı" Başkentlilerle buluştu. Antares AVM'de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan pazarda, kadınların el emeğiyle hazırladığı takıdan tekstil ürünlerine, hediyelik eşyalardan oyuncaklara kadar birbirinden özel ürünler sergileniyor. Hem kadın üreticilere destek olmak hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

        Etkinlik hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, "Kadına karşı şiddete dur demenin bir yolu da kadına ekonomik anlamda imkan tanınmasıdır. ABB olarak kadının güçlenmesini çok önemsiyoruz. Kadın güçlendikçe toplumun da güçleneceğini düşünüyoruz. Özellikle bireysel el emeği ürünler yapan kadın girişimcilerimize stant desteği sağlıyoruz" dedi.

        Kadın Emeği Pazarı'nda stant açan girişimci kadınlardan biri olan Ela Toku, hem emeklerinin değer görmesinden hem de ek gelir elde edebilme fırsatından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

        "Ankara Büyükşehir Belediyesinin '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kurulan 'Kadın Emeği Pazarı'nda stant açabilme şansı buldum. Öğrenciyim ve bu benim için bir ek gelir kaynağı. Kendi yaptığım ürünleri satışa sunuyorum ve yeni insanlar tanıyorum bu gerçekten çok güzel."

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