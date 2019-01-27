Alınan bilgiye göre, Beypazarı'ndan Nallıhan'a giden Furkan Minaz idaresinde midibüs, Çayırhan Mahallesi yakınında arızalandığı için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran’ın kullandığı iş makinesi yüklü TIR'a çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Minaz (20),Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kaplan'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal ve Ömer Öz kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.