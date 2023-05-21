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Ankara'da Kımız Fest! Kazakistan dışında ilk kez düzenlendi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin işbirliğinde Ankara Kımız Festivali düzenlendi. Kazakistan dışında ilk kez düzenlenen festivalde davetlilere geleneksel Kazak yemekleri ikram edildi, canlı olarak kımız hazırlama süreci anlatıldı

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AA
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    TÜRKSOY, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğinde Ankara Kımız Festivali düzenlendi.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    Ankara'daki Kazak Obası'nda düzenlenen, Türkiye ve Kazakistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan festivalde davetlilere geleneksel Kazak yemekleri ikram edildi.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    Kazakistan dışında ilk kez düzenlenen festivale, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'de yaşayan Kazaklar ve çok sayıda davetli katıldı.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Türk Dünyası’nın ortak geleneği olan lezzetli kımız içeceğimizi sizlere tanıtmak amacıyla ilk defa böyle bir festival düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de kımızın Türk kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Bu festival ilk kez Kazakistan dışına taşınmış olup, Anadolu'nun kalbi olan Ankara'da kutlanıyor" diye konuştu.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    Kımız Fest'in aslında Kazakistan'da bir bayram olduğunu belirten Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, festivalin her sene yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    Konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    Bunun ardından ise katılımcılara canlı olarak kımız hazırlama süreci anlatıldı, Kazakistan el sanatları, müzik ve dans gösterisi yapıldı.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

    Etkinliğin sonunda ise tüm katılımcılara kımız ikram edildi.
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi
  • Ankara'da "Kımız Fest" düzenlendi

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