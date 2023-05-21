Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de kımızın Türk kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Bu festival ilk kez Kazakistan dışına taşınmış olup, Anadolu'nun kalbi olan Ankara'da kutlanıyor" diye konuştu.