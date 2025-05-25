Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, son durum nedir, güzergâh belli mi?
İstanbul'da yıllardır toplu ulaşımın önemli bir parçası olan metrobüs sistemi, artık Ankara'da da hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrobüs alımlarının sürdüğünü belirtirken, EGO Genel Müdürlüğü teknik eğitim ve test sürüşlerine devam ediyor. Başkentteki vatandaşlar ise metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağını ve hangi güzergâhlarda hizmet vereceğini merak ediyor. İşte, Ankara'daki metrobüs projesine dair merak edilen tüm ayrıntılar...
Ankara’da toplu ulaşımı rahatlatmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen metrobüs projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üç ayrı güzergâhta hizmet vermesi planlanan yeni nesil metrobüsler, en az 270 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Bir metrobüsün test amaçlı Ankarac sokak ve caddelerinde dolaştığı bildirildi. İşte, Ankara metrobüs hattı ile ilgili güncel gelişmeler...
ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.
ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?
EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;
Yenikent – Ulus – Karapürçek,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).
METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.
EGO TEKNİK EĞİTİM VERİYOR
Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.