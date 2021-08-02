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Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontral altına alındı

Yangın felaketlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu 10-15 hektarlık alanda etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontral altına alındı
Nallıhan Kuş Cenneti'ndeki yangın kontrol altında
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İHA

Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen Nallıhan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangına bataklık zeminde bulunması nedeniyle karadan müdahalede zorluk çekildiği, belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çevreye sirayet etmemesi için iş makineleri ile kafesleme çalışması da yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 10-15 hektarlık alanda etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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