Ankara'da oluşan hortum kamerada

Ankara'da oluşan hortum cep telefonu kamerasında
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Bazı vatandaşlar, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti
Giriş: 06.09.2025 - 17:58 Güncelleme: 06.09.2025 - 17:58
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Göksu Parkı civarında saat 15.00 sıralarında hortum oluştu.
Bölgedeki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.
Bazı vatandaşlar, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
