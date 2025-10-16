Ankara'da oto tamir dükkanında yangın çıktı
Ankara'da bir oto tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 16.10.2025 - 00:31 Güncelleme: 16.10.2025 - 00:31
Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucu dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: AA
