Başkent'te otomobilin çarptığı yaya öldü 0:00 / 0:00

AA

Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak'a (60) Kayaş istikametine giden O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Karatoprak'ın yakınları gözyaşı döktü. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.