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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da Atatürk Koşusu nedeniyle 24 Aralık'ta bazı yollar kapalı olacak

        Ankara'da pazar günü bu yollara dikkat!

        Ankara'da, 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek 88. Büyük Atatürk Koşusu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:43
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        Ankara'da pazar günü bu yollara dikkat!
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 24 Aralık Pazar düzenlenecek 88. Büyük Atatürk Koşusu dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi

        ABB'den yapılan açıklamaya göre, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen koşu, saat 10.30'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak.

        Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz ve Gençlik caddelerinden devam edecek koşu, Anıttepe Spor Park Caddesi'nde son bulacak.

        Başkentlilere mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları uyarısında bulunuldu.

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