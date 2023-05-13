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Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Bazı semtlerde elektrik kesintisi yaşanırken, hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bazı ilçelerde metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü açıkladı

Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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AA

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu.

Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.

SEL NEDENİYLE ARAÇLARI İÇİNDE MAHSUR KALANLAR KEPÇEYLE KURTARILDI

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kepçe yardımıyla araçlarından çıkarılabildi.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bir süre Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı.

Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü.

Dumlupınar Bulvarı'ndaki araçlar suda kaldı. Araçları içinde mahsur kalan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kepçe yardımıyla kurtarıldı. Su birikintisinin tahliyesi için refüjdeki beton kepçeyle kırıldı.

Özellikle kavşaklardaki yoğun su birikintisi nedeniyle yollarda araç kuyruğu oluştu. Bazı semtlerde binaların giriş katlarını su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

BELEDİYE ÇALIŞANI SAĞANAK NEDENİYLE ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken yola düşen belediye çalışanı, mesai arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkartıldı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak sonucu Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda yol çöktü.

Çöken yoldaki araçlardan biri suya gömüldü. Çevredeki bir vatandaş, araç suya gömülmeden önce içindeki kişilerin çıktığını belirtti.

Trafiğe kapatılan yolda çalışmalara başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibinde görevli bir kişi de çöken yolda oluşan suya düştü. Belediye çalışanı, mesai arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkartıldı.

Arabayı çıkartma çalışmaları ise devam ediyor.

BAZI METRO DURAKLARINI SU BASTI

Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. EGO Genel Müdürlüğü, M3 Sincan metro hattının İstanbul Yolu İstasyonu'nun ani yağış nedeniyle yoğun su girişine maruz kaldığını, bu nedenle giriş ve çıkışın kapatıldığını duyurdu.

Botanik ve Eryaman 1-2 istasyonları arasında otobüs seferlerinin yapıldığını açıklayan EGO, su tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU

Bazı semtlerde elektrik kesintisi yaşanırken, hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu. EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada sistemi kullanan yolcuların tahliye edildiği ve aynı güzergahta yeterli sayıda otobüsün ring seferleriyle hizmet verdiği bildirildi, hava şartlarının normale dönmesinin ardından sistemin yeniden işletmeye alınacağı kaydedildi.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bazı ilçelerde metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yavaş, "Belediyemizde ilgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 865 araç ve 1445 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir. Süreci bizzat belediyemizde takip etmekteyim. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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