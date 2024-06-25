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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da şantiyede işçilerin kullandığı konteynerler yandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da şantiyede işçilerin kullandığı konteynerler yandı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir şantiye alanında işçilerin kullandığı konteynerler çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:57 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:57
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        İşçilerin kullandığı konteynerler yandı
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        Yangın, saat 11.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir şantiye alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde çıktı.

        Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

        Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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