Ankara'da seyir halindeki kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı
Giriş: 01.09.2023 - 22:07 Güncelleme: 01.09.2023 - 22:07
Alınan bilgiye göre, Hacı Bayram Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonun dorsesinde yüklü demirlerin çarptığı üst geçitte ufak çaplı hasar oluştu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle yola dökülen demirlerin kazaya sebebiyet vermemesi için trafik akışı kontrollü sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.