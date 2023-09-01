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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da seyir halindeki kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı - Güncel haberler

        Ankara'da seyir halindeki kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 22:07 Güncelleme: 01.09.2023 - 22:07
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        Kamyonun dorsesindeki demirler üst geçide çarptı
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        Alınan bilgiye göre, Hacı Bayram Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonun dorsesinde yüklü demirlerin çarptığı üst geçitte ufak çaplı hasar oluştu.

        Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle yola dökülen demirlerin kazaya sebebiyet vermemesi için trafik akışı kontrollü sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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