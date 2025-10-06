Habertürk
        Ankara'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 02:38 Güncelleme: 06.10.2025 - 02:38
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Saat 23.00 sıralarında, seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirlenemeyen şahıs, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde aracı durdurdu, ardından B.K. ve B.Y'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan B.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
