        Ankara'da TIR'ın altında kalan kadın öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da TIR'ın altında kalan kadın öldü

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. (76), TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 18:08 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:08
        TIR'ın altında kalan kadın öldü
        Kaza, saat 14.00 sıralarında Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde meydana geldi.

        Yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. isimli kadın, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ın altında kaldı.

        İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. F.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

