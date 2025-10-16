Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısında toprak kaydı, yanındaki 17 katlı bina tahliye edildi.

Olay, dün Duralı Aliç Mahallesi 981'inci Sokak'ta meydana geldi. Yapımına 4 ay önce başlanılan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında yanında bulunan 17 katlı binanın otopark zemininde kayma meydana geldi.

Apartmanın çevresinde çatlaklar oluştu. Ekiplerin binada yaptığı incelemenin ardında güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik binada oturanlar dün gece tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında, belediye tesisinde ve araçlarında geçirdi.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını talep etti.

Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakini Serpil Aydoğan, "Bizim başımıza bir şey gelseydi, vebalimizi kim çekecekti. İnsanlar nereye gidecek. Bir diğer inşaatın temeli de bu şekilde kaymıştı. Farklı yerlere park yapılıyor, buraya da park yapılsaydı. Buraya neden bir çözüm bulunmuyor. Dün gece istinat duvarı uçtu. Herkes dün gece sokaklara döküldü. 7 kişilik aileyiz; bizi kim kabul eder. Otopark ayrıldı. Sabaha kadar uyuyamadık. Eksi 2'nci katta oturan ailenin duvarında ise çatlaklar meydana geldi" dedi.