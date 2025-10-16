Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'da toprak kaydı, 17 katlı bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da inşaat kazısında toprak kaydı, yanındaki 17 katlı bina tahliye edildi

        Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Risk oluşturabileceği endişesiyle inşaatın yanında bulunan 17 katlı binada oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Site sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını talep etti. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise, "Amacımız kimseyi karalamak değil. Bizden önce buralara 25-30 katlı bina yaparak hem trafiği hem de riski arttırdılar. Böyle olmaması gerekir. Biz gerekli çalışmaları gerekli birimlerimiz ile aldık. Binamızın ana taşıyıcılarında bir problem yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 18:55 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 17 katlı bina tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısında toprak kaydı, yanındaki 17 katlı bina tahliye edildi.

        Olay, dün Duralı Aliç Mahallesi 981'inci Sokak'ta meydana geldi. Yapımına 4 ay önce başlanılan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında yanında bulunan 17 katlı binanın otopark zemininde kayma meydana geldi.

        Apartmanın çevresinde çatlaklar oluştu. Ekiplerin binada yaptığı incelemenin ardında güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik binada oturanlar dün gece tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında, belediye tesisinde ve araçlarında geçirdi.

        REKLAM

        Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını talep etti.

        Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakini Serpil Aydoğan, "Bizim başımıza bir şey gelseydi, vebalimizi kim çekecekti. İnsanlar nereye gidecek. Bir diğer inşaatın temeli de bu şekilde kaymıştı. Farklı yerlere park yapılıyor, buraya da park yapılsaydı. Buraya neden bir çözüm bulunmuyor. Dün gece istinat duvarı uçtu. Herkes dün gece sokaklara döküldü. 7 kişilik aileyiz; bizi kim kabul eder. Otopark ayrıldı. Sabaha kadar uyuyamadık. Eksi 2'nci katta oturan ailenin duvarında ise çatlaklar meydana geldi" dedi.

        Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise olay yerine gelerek site sakinleri ile görüştü. Şahin, "Dün gece 23.30'da bize ulaştı. Dün gece, ilgili kişiler gece geldi. Böyle bir şey hiçbir yerde olmasın. Amacımız kimseyi karalamak değil. Bizden önce buralara 25-30 katlı bina yaparak hem trafiği hem de riski arttırdılar. Böyle olmaması gerekir. Otopark kısmı tabii zemin değil. Burası dolgu zemin. Dolgu silindir ile sıkıştırılmadığı için oynama meydana geldi. Bizim amacımız inşaat firmasını da kötülemek değil. Bu inşaatı ben daha önce de teftişe geldim. Biz gerekli çalışmaları gerekli birimlerimiz ile aldık. Gözetimimiz ve kontrolümüz ile sizleri de dün akşam tahliye ettik. Binamızın ana taşıyıcılarında bir problem yok" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara haberleri
        #mamak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!