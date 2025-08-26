Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da trafikte bıçaklı ve kılıçlı saldırı | Son dakika haberleri

        Ankara'da trafikte bıçaklı ve kılıçlı saldırı

        Ankara Altındağ'da trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:30
        Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 2’sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı.

        Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2’si tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. DHA'nın haberine göre; saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapasını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti.

        Şüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüye saldırmaya devam ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ankara
        #Altındağ
        #haberler
        #Son dakika haberler
