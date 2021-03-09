Ankara'da mobilya atölyesi alev alev yandı 0:00 / 0:00

DHA

Yangın saat 01.30 sıralarında Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Kalım Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, içerde bulunan ahşap malzemenin yanı sıra yanıcı ve patlayıcı kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.