Ercan, tahminlerinin ötesinde bir kuraklık yaşandığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi artık 'ölü hacim' dediğimiz noktalara gelmiş durumda. Ölü hacim dediğimiz, barajdaki su alma noktasının altındaki rezervde oluşan veya biriken su. Buradaki su miktarlarını net olarak artık tespit etmiş durumdayız. Talebi ve potansiyeli kıyas ettiğimizde, ölü hacimdeki su rezervini sisteme dahil ettiğimizde uzun bir süre, önümüzdeki 6 aylık projeksiyonda böyle bir sorunun yaşanacağını öngörmüyoruz. Şu an barajlarda ölü hacimden su alma noktasında planlama ve projelendirme çalışmalarımızı yaptık. Orada yatırım çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede yatırımları yaptığımız zaman ölü hacimdeki suyun da içme suyu dağıtım sistemine aktarılması sağlanmış olacak. Böylelikle önümüzdeki 6 ayda öngörmediğimiz bir kesinti olmayacak."