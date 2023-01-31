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AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'inin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aramalarda, 9 kilogram esrar 4 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 300 gram skunk, 152 gram kokain, 75 gram bonzai, 33 bin 613 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23-29 Ocak'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Ankara genelinde 38 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 76 bin 690 litre karışımlı akaryakıt, 10 bin 126 sahte bandrol, 9 ton 731 kilogram kaçak tütün, 6 bin 17 cinsel içerikli ürün, 1280 paket kaçak sigara, 780 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 82 litre sahte alkollü içki, 45 puro, 19 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 685 bin 360 sigara makaronu ele geçirildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.