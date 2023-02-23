Ankara'dan deprem bölgesine 'Adli' destek

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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından delillerin toplanması, sorumluluğu olduğu değerlendirilenlerin isimlere ulaşılması, ölü muayene işlemleri gibi birçok adli iş ve işlem çok sayıda hakim savcı ve adliye personeli tarafından yürütülüyor.

272 KİŞİ GÖNDERİLDİ

Ankara Adliyesi’nden de birçok isim gönüllü olarak deprem bölgelerinde görev almayı sürdürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’nın koordinesinde bugüne kadar deprem bölgelerine 272 kişi gönderildi.

Bu kapsamda 5 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 62 Cumhuriyet Savcısı, 42 bilirkişi, 6 yazı işleri müdürü, 87 zabıt katibi, 2 mübaşir, 2 memur, 3 bilgi işlem teknisyeni, 23 hizmetli ve 40 şoför deprem bölgelerinde görev aldı.

39 ARAÇLIK DESTEK

Ayrıca Ankara’dan bölgeye 39 araçlık destek de sağlandı. Bölgeye giden savcı ve diğer adliye personeli ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerinin yanı sıra ceza soruşturmaları ile hukuk davaları için enkazdan delil toplama sürecinde görev alıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.