Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ankara – Didim Kaç Kilometre? Ankara – Didim Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Ankara – Didim Kaç Kilometre? Ankara – Didim Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Türkiye'nin başkenti Ankara'dan Ege Bölgesi'nin en sevilen tatil destinasyonlarından Didim'e yapılacak yolculuk, özellikle yaz sezonunda en çok araştırılan güzergahlardan biri haline gelir. Hem uzun tatil planlayanlar hem de kısa süreli kaçamak yapmak isteyenler için Ankara – Didim kaç km, Ankara – Didim mesafe ne kadar ve Ankara – Didim ne kadar sürede gidilir sorularının cevapları son derece önemlidir. Didim, mavi bayraklı plajları, tarihi Apollon Tapınağı, Altınkum gibi ünlü sahilleri ve hareketli sosyal yaşamıyla ülkenin gözde tatil bölgeleri arasında yer aldığından, Ankara'dan bölgeye ulaşım her yıl yoğun şekilde tercih edilir… Bizler de bu güzergahla ilgili merak edilen bazı konuları sizler için aydınlattık…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara – Didim Kaç Kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara – Didim Kaç Kilometre?

        Ankara – Didim kaç km sorusunun kara yolu açısından en doğru cevabı yaklaşık 770 kilometredir. Bu mesafe, Ankara’dan yola çıkarak Afyonkarahisar – Uşak – Aydın güzergahı üzerinden Didim’e ulaşan en bilinen kara yolu rotası esas alınarak hesaplanır. Rotanın büyük bölümü bölünmüş yollar ve otoyol niteliğindeki modern karayolları sayesinde oldukça konforlu bir sürüş sunar. İç Anadolu’nun açık ve düz arazilerinden başlayan yolculuk, Ege Bölgesi’ne yaklaştıkça zeytinliklerle kaplı tepelere, ormanlık yollara ve sahil şeritlerine doğru uzanır. Kuş uçuşu mesafe incelendiğinde ise Ankara ile Didim arasındaki uzaklığın yaklaşık 600 kilometre civarında kaydedildiğini görürüz. Ancak coğrafi koşullar, dağlık alanlar ve şehir geçişleri sebebiyle kara yolu mesafesi kuş uçuşu mesafeden belirgin şekilde uzundur. Bu nedenle yolculuk planlanırken mutlaka kara yolu mesafesi baz alınmalıdır.

        Ankara – Didim Mesafe Ne Kadar?

        Seyahat etmeyi planlayanların sıkça merak ettiği Ankara – Didim mesafe ne kadar sorusu, tatil hazırlıklarının doğru yapılması açısından önem taşır. 770 kilometrelik kara yolu mesafesi, özellikle özel araçla yolculuk edenler için uzun bir sürüş anlamına gelir. Bu nedenle güzergah üzerinde mola verilecek noktaların planlanması, yolculuğu daha güvenli ve keyifli bir hale getirir demek doğru olacaktır. Rota genel olarak kaliteli asfalt yollardan oluşsa da Aydın – Didim arasındaki bölümde yer yer virajlı ve daha dar yollara rastlanabilir. Bu kesimde sürüş hızı doğal olarak düşebilir. Yine de yolun genel yapısı uzun yol sürüşü için uygundur.

        Yaz aylarında özellikle hafta sonu ve tatil başlangıçlarında yol yoğunluğu artabildiğinden sürücüler bu durumu planlamalarına dahil etmelidir. Yakıt tüketimi açısından da bakacak olursak eğer bu uzun güzergahta ekonomik bir planlama yapmak önemlidir. 770 kilometrelik yol, çoğu araç için en az bir yakıt ikmali gerektirir. Ancak güzergah üzerinde Afyon, Uşak ve Aydın gibi büyük şehirlerden geçildiği için akaryakıt istasyonlarına ulaşmanın oldukça kolay olduğunu da ekleyelim…

        Ankara – Didim Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Yolculuk süresini merak edenler için en önemli soru Ankara – Didim ne kadar sürede gidilir sorusudur. Ortalama hız ve normal trafik koşulları göz önünde bulundurulduğunda Ankara’dan Didim’e özel araçla ulaşım 10 saat ile 11 saat arasında sürer. Bu süre, ortalama seyre uygun olarak hesaplanmış olup kısa molaların dahil olduğu normal bir sürüş temposuna göre belirlenmiştir. Ancak yolculuk süresi şu faktörlere göre değişiklik gösterebilir;

        • - Tatil dönemlerindeki yoğun trafik,
        • - Aydın – Didim yolundaki dar ve virajlı kesimler,
        • - Hava koşulları,
        • - Araç sürüş hızı ve mola sayısı.

        Yaz sezonunda özellikle Didim girişinde trafik artabileceği için süre 30–45 dakika kadar uzayabilir. Buna karşılık gece ve sabah erken saatlerde trafik daha akıcı olduğundan yolculuk daha kısa sürede tamamlanabilir. Toplu taşıma ile Didim’e gitmeyi planlayanlar için otobüs yolculukları genellikle 12 ila 13 saat arasında sürer. Otobüs firmalarının belirli duraklarda yolcu alıp indirmesi ve molalar vermesi süreyi uzatan temel etkenler arasındadır. Bu nedenle toplu taşıma kullanacakların sefer saatlerini önceden kontrol etmesi önerilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama