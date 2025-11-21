Ankara – Didim Kaç Kilometre? Ankara – Didim Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Ankara – Didim Kaç Kilometre?

Ankara – Didim kaç km sorusunun kara yolu açısından en doğru cevabı yaklaşık 770 kilometredir. Bu mesafe, Ankara’dan yola çıkarak Afyonkarahisar – Uşak – Aydın güzergahı üzerinden Didim’e ulaşan en bilinen kara yolu rotası esas alınarak hesaplanır. Rotanın büyük bölümü bölünmüş yollar ve otoyol niteliğindeki modern karayolları sayesinde oldukça konforlu bir sürüş sunar. İç Anadolu’nun açık ve düz arazilerinden başlayan yolculuk, Ege Bölgesi’ne yaklaştıkça zeytinliklerle kaplı tepelere, ormanlık yollara ve sahil şeritlerine doğru uzanır. Kuş uçuşu mesafe incelendiğinde ise Ankara ile Didim arasındaki uzaklığın yaklaşık 600 kilometre civarında kaydedildiğini görürüz. Ancak coğrafi koşullar, dağlık alanlar ve şehir geçişleri sebebiyle kara yolu mesafesi kuş uçuşu mesafeden belirgin şekilde uzundur. Bu nedenle yolculuk planlanırken mutlaka kara yolu mesafesi baz alınmalıdır.

Ankara – Didim Mesafe Ne Kadar?

Seyahat etmeyi planlayanların sıkça merak ettiği Ankara – Didim mesafe ne kadar sorusu, tatil hazırlıklarının doğru yapılması açısından önem taşır. 770 kilometrelik kara yolu mesafesi, özellikle özel araçla yolculuk edenler için uzun bir sürüş anlamına gelir. Bu nedenle güzergah üzerinde mola verilecek noktaların planlanması, yolculuğu daha güvenli ve keyifli bir hale getirir demek doğru olacaktır. Rota genel olarak kaliteli asfalt yollardan oluşsa da Aydın – Didim arasındaki bölümde yer yer virajlı ve daha dar yollara rastlanabilir. Bu kesimde sürüş hızı doğal olarak düşebilir. Yine de yolun genel yapısı uzun yol sürüşü için uygundur.

Yaz aylarında özellikle hafta sonu ve tatil başlangıçlarında yol yoğunluğu artabildiğinden sürücüler bu durumu planlamalarına dahil etmelidir. Yakıt tüketimi açısından da bakacak olursak eğer bu uzun güzergahta ekonomik bir planlama yapmak önemlidir. 770 kilometrelik yol, çoğu araç için en az bir yakıt ikmali gerektirir. Ancak güzergah üzerinde Afyon, Uşak ve Aydın gibi büyük şehirlerden geçildiği için akaryakıt istasyonlarına ulaşmanın oldukça kolay olduğunu da ekleyelim… Ankara – Didim Ne Kadar Sürede Gidilir? Yolculuk süresini merak edenler için en önemli soru Ankara – Didim ne kadar sürede gidilir sorusudur. Ortalama hız ve normal trafik koşulları göz önünde bulundurulduğunda Ankara’dan Didim’e özel araçla ulaşım 10 saat ile 11 saat arasında sürer. Bu süre, ortalama seyre uygun olarak hesaplanmış olup kısa molaların dahil olduğu normal bir sürüş temposuna göre belirlenmiştir. Ancak yolculuk süresi şu faktörlere göre değişiklik gösterebilir;