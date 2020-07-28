Ankara filmleri belli oldu

Bu yıl 31'inci kez düzenlenecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak uzun metrajlı filmler ve kısa filmler belirlendi.
ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI
* Aşk, Büyü vs.
* Bilmemek
* Ceviz Ağacı
* Kovan
* Omar Ve Biz
* Şair
* Topal Şükran'ın Maceraları
* Uzak Ülke
* Uzun Zaman Önce
Festivalde yarışacak 15 kısa film Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler'den oluşan jüri değerlendirecek.
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
* Akvaryum
* Barê Giran (Ağır Yük)
* Çamaşırsuyu
* Dönüş
* Evde Yok
* Huşbe! (Sus!)
* İklim Değişimi
* İyi Yemek Öldürür
* Meryem Ana
* Münhasır
* Servis
*Topanga
* Tor
* Veger (Dönüş)
* Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye
* Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi
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