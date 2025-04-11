Ankara, sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

DHA'nın haberine göre başkentte nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü.

Park, bahçeler ve yeşil alanlar tamamen kar örtüsüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kar yaşamı da olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, olumsuzluklara karşı da önlem aldı.

REKLAM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

OKULLAR TATİL

Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, dün akşam yaptığı açıklamada, "İlimizde cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için eğitime, il genelinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.