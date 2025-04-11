Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara haberleri: Başkent beyaz örtüyle kaplandı | Son dakika haberleri

        Başkent beyaz örtüyle kaplandı

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara, sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

        DHA'nın haberine göre başkentte nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü.

        Park, bahçeler ve yeşil alanlar tamamen kar örtüsüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kar yaşamı da olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, olumsuzluklara karşı da önlem aldı.

        REKLAM

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

        OKULLAR TATİL

        Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, dün akşam yaptığı açıklamada, "İlimizde cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için eğitime, il genelinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı