Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya hazırlanan Müslümanların heyecanlı bekleyişi başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar oruç ibadeti için niyet edecek ve 30 gün boyunca her akşam iftar sofrasında buluşup oruçlarını açacak.

İslam dininde Hicri takvime göre senenin dokuncu ayı Ramazan ayı olarak kutlanıyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan Müslümanlar Ankara 2022 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayında sahur ve iftar saatleri Diyanet Ramazan imsakiyesi ile duyuruldu. İşte Ankara Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri

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