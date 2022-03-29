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2022 ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 2 03.04.2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41 3 04.04.2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43 4 05.04.2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44 5 06.04.2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45 6 07.04.2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46 7 08.04.2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48 8 09.04.2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49 9 10.04.2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50 10 11.04.2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:52 11 12.04.2022 Salı 04:40 06:09 12:55 16:35 19:30 20:53 12 13.04.2022 Çarşamba 04:39 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54 13 14.04.2022 Perşembe 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55 14 15.04.2022 Cuma 04:35 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57 15 16.04.2022 Cumartesi 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58 16 17.04.2022 Pazar 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59 17 18.04.2022 Pazartesi 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01 18 19.04.2022 Salı 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02 19 20.04.2022 Çarşamba 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03 20 21.04.2022 Perşembe 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05 21 22.04.2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06 22 23.04.2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08 23 24.04.2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09 24 25.04.2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10 25 26.04.2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12 26 27.04.2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:15 28 29.04.2022 Cuma 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:16 29 30.04.2022 Cumartesi 04:08 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17 30 01.05.2022 Pazar 04:06 05:42 12:51 16:40 19:49 21:19
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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