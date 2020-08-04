Ankara'nın belgeselleri belli oldu

3 Eylül'de başlayacak 31'inci Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın adayları belli oldu.
Sessizliğin Gözyaşları... Ali İhtiyar
Ovacık... Ayşegül Selenga Taşkent
İçimdeki Küller... Ayten Başer Yetimoğlu
Kuyudaki Taş.... Gökçin Dokumacı
Enstantane... Hakan Aytekin
Tenere... Hasan Söylemez
Kadınlar Ülkesi... Şirin Bahar Demirel
Ege'nin Son Baharı... Onur Erkin
Ada'm... Turgay Kural
Oyuncakçı Saklı Yadigarlar... Yağmur Kartal
Asfaltın Altında Dereler Var!... Yasin Semiz
11 belgesel film, 20 bin TL para ödülüne sahip 'En İyi Belgesel Film' için yarışacak. Belgesel filmleri Nihan Gider Işıkman, Rena Lusin Bitmez ve Zeynep Gülru Keçeciler'den oluşan jüri değerlendirecek.
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