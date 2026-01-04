Ankara su kesintisi 4 Ocak 2026: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Ankara'da ASKİ su kesintisi güncel olarak duyuruldu. ASKİ su kesintisi sorgulama işlemi resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor ve güncel duyurulara göre bugün (4 Ocak 2026) çeşitli bölgelerde planlı veya kuraklığa bağlı kesintiler devam ediyor. Peki Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Giriş: 04.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:53
Ankara su kesintisi ASKİ tarafından açıklandı. Ankara'da Keçiören, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, 4 Ocak 2026 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
