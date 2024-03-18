Ankara-Tatvan turistik tren seferleri başlıyor
Ankara-Tatvan turistik tren seferleri 17 Nisan'da başlayacak. Ankara'dan her çarşamba hareket edecek tren, gezi amaçlı Elazığ'da 4 saatlik mola verecek ve son durağı olan Tatvan'a gidecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü'nün (TCDD), X hesabından yapılan paylaşımda Ankara-Tatvan turistik tren seferleri için bilet satışlarının başladığı duyuruldu.
İLK SEFER 17 NİSAN'DA
Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacağı ifade edilen açıklamada tren seferlerinin 17 Nisan itibarıyla Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine yola çıkacağı belirtildi. 17 Nisan ile 12 Haziran arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55'te hareket edecek turistik trenin gezi amaçlı Elazığ'da 4 saatlik mola vereceği ve son durak olan Tatvan'a ise saat 19.16'da varacağı bildirildi.
3 YERDE MOLA VERECEK
19 Nisan ile 16 Haziran arasında ise her cuma Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek olan turistik trenin, gezi amaçlı Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat mola vermesi sonrası Ankara’ya saat 17.11'de varacağı belirtildi.