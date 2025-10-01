BURSA'DA SU KESİNTİSİ

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Yağmurların yağması akabinde barajlarımızda yeterli miktarda su rezervi oluştuğu takdirde kesintiler sona erdirilecektir. İdaremiz tarafından sağlanan içme suyunun kalitesi 24 saat boyunca izlenmekte olup sağladığımız suyun güvenle tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir. Planlı su kesinti listesi ekte sunulmuştur.

1 Ekim 2025 Çarşamba 17:00 → 2 Ekim 2025 Perşembe 05:00 12 saat

4 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 → 5 Ekim 2025 Pazar 05:00 12 saat

7 Ekim 2025 Salı 17:00 → 8 Ekim 2025 Çarşamba 05:00 12 saat

ETKİLENEN İLÇELER

OSMANGAZİ Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Hamzabey, Hüdavendigar,

Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

YILDIRIM

Akçağlayan (bir kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Emirsultan, Hacivat, Hocataşkın, İsabey,

Karaağaç, Karamazak, Karapınar, Kurtoğlu, Meydancık, Muollaarap, Musababa, Namazgah,

Piremir (bir kısmı), Şirinenler, Teferrüç (bir kısmı), Umurbey, Vakıf, Yenimahalle, Yeşil, Yiğitler,

Yiğitler Otosansit

NİLÜFER

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Ataevler, Badırga, Badırga DOSAB(Deri), Badırga

Sanayi, Balat, Barış, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğan, Dumlupınar, Ertuğrul,

Fethiye, Gökçe, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı,

Minareliçavuş, Özlüce, Üniversite, Yolçatı, Yurtlar, Yüzüncüyıl

MUDANYA

Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü,

Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar,

Şükrüçavuş, Yenimahalle

KESTEL Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

KARACABEY Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye,

Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç

2 Ekim 2025 Perşembe 17:00 → 3 Ekim 2025 Cuma 05:00 12 saat

5 Ekim 2025 Pazar 17:00 → 6 Ekim 2025 Pazartesi 05:00 12 saat

8 Ekim 2025 Çarşamba 17:00 → 9 Ekim 2025 Perşembe 05:00 12 saat

ETKİLENEN İLÇELER

OSMANGAZİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bahar, Başaran,

Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar,

Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih,

Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler, Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kırcaali, Kiremitçi,

Koğukçınar, Küçükbalıklı, Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Santralgaraj, Selamet,

Şehreküstü, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenibağlar, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

YILDIRIM

152 Evler, Anadolu, Baruthane, Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim, Ertuğrulgazi, Güllük,

Kazımkarabekir, Kaplıkaya, Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Selçukbey, Siteler, Şükraniye, Vatan,

Yunusemre

NİLÜFER 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB,

İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Odunluk

GÜRSU İstiklal, Kurtuluş, Zafer

3 Ekim 2025 Cuma 17:00 → 4 Ekim 2025 Cumartesi 05:00 12 saat

6 Ekim 2025 Pazartesi 17:00 → 7 Ekim 2025 Salı 05:00 12 saat

9 Ekim 2025 Perşembe 17:00 → 10 Ekim 2025 Cuma 05:00 12 saat

ETKİLENEN İLÇELER

OSMANGAZİ

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alemdar, Alipaşa, Altınova, Altıparmak, Armutköy,

Atıcılar (bir kısmı), Bağlarbaşı, Çağlayan, Çeltikköy, Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek

Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Esentepe, Gaziakdemir,

Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı,

Maksem, Mollagürani, Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu,

Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yeniceabat, Yenikaraman

YILDIRIM

75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlıkızık, Erikli, Esenevler,

Fidyekızık, Hacıseyfettin, Maltepe, Mehmetakifersoy, Mevlana, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler,

Sinandede, Ulus, Yavuzselim, Yediselviler, Yeşilyayla , Yıldırım, Zümrütevler

NİLÜFER Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

MUDANYA

Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı

Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel,

Ülkü, Yaylacık, Yörükali

GÜRSU Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, İğdir, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Yenidoğan

KESTEL Barakfakih, Barakfakih OSB, Serme