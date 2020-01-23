Ankara'yı coşturdular

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibinin imzasını taşıyan BKM yapımı Türkiye'nin ilk fantastik çocuk filmi 'Hayaller Ülkesi: Gamonya'nın oyuncuları Ankaralı hayranlarıyla galada bir araya geldi. Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik, Ceren Reis, Arda Taşarcan, Duru Hoşver ve yönetmen Tuğçe Soysop'un katıldığı galada filmde 'Ulu köpek Kaşmiro' olarak yer alan Han da oyuncularla birlikte sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
'Güldüy Güldüy Show Çocuk' oyuncular, sahnede filmin fenomen müzikleriyle dans edip hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi ve ardından ‘'ayaller Ülkesi Gamonya'yı Ankaralılar ile birlikte izledi.
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