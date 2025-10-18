Habertürk
        Ankara'da siyah çarşaf giyerek metroda dolaşan bir erkek gözaltına alındı

        Ankara’da siyah çarşaf giyerek metroda dolaşan bir erkek gözaltına alındı

        Ankara'da siyah çarşafla Sıhhiye-Çayyolu metrosunda dolaşan şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 20:46 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:46
        Olay, dün gece saatlerinde Ankara’da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vagonlarda siyah çarşafla dolaşan bir kişinin davranışlarından şüphelenen bir vatandaş, şahsın erkek olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine metro istasyonunda güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü.

        AKLİ DENGESİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

        Kısa sürede tespit edilerek gözaltına alınan şahsın, yapılan incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından metroda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

