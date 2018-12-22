Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.
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İlk yarısı golsüz beraberlik sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında rakibe üstünlüğünü kabul ettiren Göztepe, maçın 50. dakikasında Jerome ile 1-0 öne geçti. 69. dakikada Halil Akbunar ile farkı ikiye çıkaran İzmir ekibi 79'da Gouffran kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, bu skorla ligin ilk yarısını 22 puanla kapattı. Başkent temsilcisi ise 20 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü: 0 - Göztepe: 3
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kenan Özer, Kone, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Faty, Mokhtar, İlhan Parlak, El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Yedekler: Altay, Furkan, Heurtauc, Kaan, Mahmut, Putsilla, Cerci, Erdem, Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Poko, Gouffran, Castro, Halil Akbunar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Ngando, Yalçın, Tayfur, Erol, Cikalleshi, Samed
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: 50' Jerome, 69' Halil Akbunar, 79' Gouffran
Sarı kartlar: Dk. 41 Reis (Göztepe), Dk. 48 Faty, Dk 81 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)
MAÇTAN POZİSYONLAR
İLK YARI:
3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.
20. dakikada Mehmet’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir’in şutu dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI:
50. dakikada sol kanattan defansın arkasına sarkan Halil’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jerome’nin bekletmeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
57. dakikada Halil’in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Castro’nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
69. dakikada sol kanattan ceza sahasına inen Poko’nun pasıyla topla buluşan Halil, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
74. dakikada Mokhtar’ın ceza sahası içine yaptığı orta kaleye yönelince kaleci Beto güçlükle topu kornere çeldi.
79. dakikada Castro'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Gouffran, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. (0-3)
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
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