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Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Oynadığı son iki maçı da farklı kazanan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Üç maçta 1 puan alabilen ve teknik direktör değişimine giden Ankaragücü ise Ömer Erdoğan yönetiminde ilk sınavına çıkıyor

Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! BJK maçı ne zaman, saat kaçta?

Dört maçtan 10 puan çıkaran Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de beşinci hafta karşılaşmasında üç maçta 1 puan alabilen ve teknik direktör değişimine giden Ankaragücü'ne konuk oluyor.

SAAT: 21.45
HAKEM: Mete Kalkavan
VAR HAKEMİ: Alper Ulusoy
STAT: Eryaman Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

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HEDEF ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

ANKARAGÜCÜ İLK PEŞİNDE

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Süper Lig'de Ankaragücü?nün 20+ kez ağırladığı 14 takım arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Beşiktaş (yüzde 11; 6/52). Ancak Ankara ekibi, siyah-beyazlıları konuk ettiği son altı karşılaşmanın dördünde kalesini gole kapadı ve sadece iki mağlubiyet aldı (1G 3B 2M).
  • Ankaragücü ile karşılaştığı son 26 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (20G 5B), tek yenilgisini Şubat 2011'de 1-0'lık skorla deplasmanda aldı. Siyah-beyazlılar, o mağlubiyetten bu yana gerçekleşen sekiz randevuda toplam 16 gol atarken kalesinde sadece altı gol gördü (5G 3B).

  • Bu sezon evinde oynadığı ilk lig maçında Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü, 2009/10'dan (2B) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda taraftarı önünde oynadığı ilk iki karşılaşmada puan almak istiyor.
  • 2022/23 Süper Lig sezonunda henüz skor dezavantajı yaşamayan Beşiktaş (Konyaspor ile birlikte), aynı zamanda en uzun süre önde oynayan takım (238 dakika). Ankaragücü ise geride kalan maçlarda skor avantajı elde edemeyen iki ekipten biri konumunda (Hatayspor ile birlikte).
  • Son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Ankaragücü (3B 8M), bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi. Başkent temsilcisi, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2019-Şubat 2020 arasındaki 14 karşılaşmalık dönemde yaşamıştı.

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