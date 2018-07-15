Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sol bek Pinto ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Pinto transferiyle kadrolarını güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini Ankaragücü'ne bağlayan ön sözleşmeye imza atan Pinto ise "Ankaragücü'nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ankaragücü'nde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.