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        Haberler Magazin Ankaralı Turgut'tan kötü haber - Magazin haberleri

        Ankaralı Turgut'tan kötü haber

        Akciğer kanseriyle mücadele eden ve bir aydır entübe olan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:44
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        'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.

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        Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

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        Turgut Karataş, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.

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        Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

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        Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, yaptığı açıklamada; "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.

        #ankaralı turgut
        #Turgut Karataş
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