"BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ"



Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan yardım paralarını istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.

Bu arada; Ankaralı Turgut'un balmumu heykeli yapılarak bir müzeye konulması gündemde.