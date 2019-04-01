Ankara’nın 25 ilçesinde ise tablo 2014 seçimlerine göre daha az değişti. 2014 yılında AK Parti 25 ilçeden 21’ini alırken, 2019 seçimlerinde 19 ilde önde gidiyor. CHP, Çankaya ve Yenimahalle’ye ilave olarak bu seçimde Elmadağ’ı da ekleyecek görünüyor.

MHP ise Etimesgut ve Polatlı’ya ilave olarak Gölbaşı ilçesinde öne geçti. Elmadağ ve Gölbaşı daha önce AK Parti’de bulunuyordu.

Etimesgut’ta uzun süre CHP’li Celal Çelik önde götürürken, daha sonra MHP’li Enver Demirel öne geçti. Saat 00:46 itibarıyla iki aday arasında 11 bini aşkın oy farkı bulunuyor.

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeniden aday olduğu Keçiören’de AK Parti’nin oylarını artırarak ipi rahat göğüsledi. Keçiören’de önceki seçimde yüzde 50.96 olan AK Parti oyları, yüzde 63.77’ye yükseldi.

Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu seçimde aday olduğu Yenimahalle’de CHP’li Fethi Yaşar’ın karşısında 20 puan geride kaldı.

Türkiye’nin en fazla seçmenine sahip Çankaya’da CHP’li Alper Taşdelen, önceki seçimlerde yüzde 64.89 olan oy oranını yüzde 72’nin üzerine çıkardı.