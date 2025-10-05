Habertürk
        Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin açıklama

        EGO Genel Müdürlüğü'nden Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin açıklama

        Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, Ankaray işletmesinin geçici olarak kapatıldığını, söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:28 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:28
        EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

        "Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır.

        Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir."

        Açıklamada, vatandaşlara anlayışı için teşekkür edilirken, gelişmelerin resmi duyuru kanallarından paylaşılacağı bildirildi.

